2020-03-11T05:51:34+03:00
Происшествия

Браконьер выложил фото с убитым медведем в соцсетях и попался полиции

Теперь он предстанет перед судом
Надежда РЫЖКИНА
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Фотографию с убитым животным сибиряк выложил в соцсети. Фото: ГУ МВД по НСОФотографию с убитым животным сибиряк выложил в соцсети. Фото: ГУ МВД по НСО
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Сама история началась еще в августе 2019 года: именно тогда в Новосибирской области недалеко от села Иванкино нашли тушу убитого медведя. Охотоведы сразу же обратились в полицию, правоохранители завели уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Сотрудники полиции нашли и задержали подозреваемого по фотографии, которую тот выложил в соцсети. Им оказался 64-летний житель города Обь.

— Подозреваемый был на территории заказника в Каргатском районе. Обнаружив медведя, он убил его одним выстрелом из ружья. После этого мужчина сделал на фоне убитого медведя фотографию, которую выложил в социальную сеть. Разделанную тушу животного и шкуру злоумышленник отвез на гусеничном тракторе по месту жительства, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по новосибирской области.

Полицейские изъяли у задержанного охотничий карабин. Мужчина признал свою вину и заплатил 300 тысяч рублей как компенсацию за ущерб. Теперь он ждет, когда его дело рассмотрят в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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