Эксперты рассказали, зачем нужны «умные» грузоперевозки и как они сэкономят нервы клиентам

11 Март 2020 2020-03-11T01:27:30+03:00

Сейчас люди уже не желают ждать свой заказ несколько дней без установки точного временного интервала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В современном мире потребители все чаще предъявляют все более высокие требования к службам доставки. Сейчас люди уже не желают ждать свой заказ несколько дней без установки точного временного интервала: современный человек хочет получать товары как можно быстрее и при этом иметь возможность отслеживать его перемещения с помощью сети.

В отрасли грузоперевозок эту тенденцию понимают очень хорошо и считают, что сейчас в данной сфере необходимо делать упор на цифровизацию и автоматизацию всех процессов. При этом сама схема процесса должна быть подобна агрегатору сервиса такси.

— В отрасли грузоперевозок должен быть один масштабный проект, подобный агрегатору такси. В свое время о создании такой площадки задумывались ведущие логистические операторы, но дальше обсуждений дело не пошло. Тем не менее, по-настоящему воплотить подобную задумку в жизнь могут не стартапы, а крупные IT-компании, — передает слова Романа Копосова ведущего аналитика ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» издание NEWS.ru.

При этом эксперт отмечает, что благодаря цифровым решениям, позволяющим отслеживать весь процесс в режиме оффлайн, станет гораздо удобнее контролировать качество товара. К примеру, если речь идет о какой-либо продовольственной продукции, то во время доставки поставщику важно иметь возможность контролировать этот процесс: видеть условия перевозки и фиксировать все изменения, которые могут так или иначе сказаться на качестве поставляемой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU