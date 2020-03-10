Нашли боеприпасы: в Болотном эвакуировали жителей нескольких домов

10 Март 2020 2020-03-10T12:07:08+03:00

Вызваны саперы, их ждут в городе в ближайшие часы

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В Новосибирском городке Болотное случилось ЧП. Сотрудники полиции в ходе службено-розыскных мероприятий нашли склад оружия и боеприпасов. По предварительной информации, они находятся на улице Московской в небольшой постройке типа гаража. Рядом расположены несколько трехэтажек, жителей которых эвакуировали.

— На месте работают спецслужбы, машина МЧС, полиция, дежурит скорая, людей вывели из домов, — говорят очевидцы.

В ближайшее время в Болотное должны приехать саперы, чтобы посмотреть, есть ли угроза взрыва. Местные жители беспокоятся, не понимая, насколько безопасна ситуация. В полиции, управлении МЧС и Росгвардии пока инцидент не комментируют.

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