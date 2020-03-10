2020-03-10T10:55:22+03:00
Дом. Семья

«Глуховат и слепой на один глаз»: сибирячка приютила старого больного пса и не пожалела

История с счастливым финалом произошла в Академгородке
Надежда РЫЖКИНА
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На закате своих дней Мухтар снова живет в тепле и заботе. Фото: Анастасия АфанасьеваНа закате своих дней Мухтар снова живет в тепле и заботе. Фото: Анастасия Афанасьева
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Сибирячка Анастасия Афанасьева поделилась трогательной историей в группе «Приют Академгородка» . Она купила участок, и пока занималась строительством нового дома, познакомилась с соседским псом по кличке Мухтар. Судьба у пса оказалась нелегкой: его хозяин умер, и Мухтар остался один. Родственники умершего дедушки боялись забрать собаку.

— Когда я весной я вернулась на стройку, то увидела этого пса с еле передвигающего задними лапами, с провисшим позвоночником и торчащими рёбрами. Глуховатого, слепого на один глаз, без голоса! Пока ездила на стройку, каждый день привозила ему еду. А он приходил всё чаще со своего заброшенного участка. И в какой-то момент просто остался жить у меня рядом с крыльцом, — поделилась с КП-Новосибирск Анастасия.

В один момент семья Анастасии поняла: либо они забирают Мухтара к себе и заботятся о нём до смерти, либо оставляют погибать на морозе. И она решили помочь.

— Мухтар живёт со мной на участке уже 9 месяцев, и это невероятно воспитанное и благодарное существо. Я не жалею о своём решении и рада, что у Мухтара «пенсия» проходит в теплой будке, со своевременным лечением и хорошей едой, — пишет Анастасия. — Но нужно тысячу раз подумать, прежде чем брать на себя ответственность за жизнь. Это как ребенок — вариант не возвратный!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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