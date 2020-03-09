Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придет настоящая весна

9 Март 2020 2020-03-09T16:45:23+03:00

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Мартовские праздники запомнятся новосибирцам своими метелями и снегопадами. Казалось, после оттепели похолоданий уже не предвидится, как вдруг ударили морозы, а потом пришло время затяжных снегопадов. Когда в Новосибирск придет настоящая, а не календарная весна? Об этом рассказали синоптики.

— В ближайшие сутки погода не слишком изменится, 10 марта ожидается -2-4 градуса, с понижением температур во второй половине дня. Ночью облачно, снег, мокрый снег. Днем переменная облачность, местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица, снежные заносы, — рассказали в Запдно-Сибирском гидрометцентре.

Начиная с середины недели, начнется потепление, в четверг температура днем опуститься до -1, а в пятницу перейдет через «ноль». Вплоть до понедельника днем в городе будет держаться температура выше нуля, от 1 до 3 градусов. В следующий понедельник возможен дождь. Предположительно, это и станет началом долгожданной весны.

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