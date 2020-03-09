2020-03-09T12:12:40+03:00
Общество

«Позорники»: вандалы отломали руку скульптуре первоклассницы под Новосибирском

Скульптуру в виде девочки с книгами установили только в прошлом году
Никита МАНЬКО
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Памятник повредили на праздниках. Фото: предоставлены Александрой Старцевой и сообщества " Типичное Болотное" "ВКонтакте"Памятник повредили на праздниках. Фото: предоставлены Александрой Старцевой и сообщества " Типичное Болотное" "ВКонтакте"
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Жители Болотного ищут вандалов, которые изуродовали памятник первокласснице вечером 8 марта под Новосибирском. Скульптура у здания средней школы №2 не простояла даже до конца учебного года, открывали ее в сентябре 2019.

Девочка с книгами была установлена в октябре прошлого года в рамках реконструкции аллеи на улице Советская, сообщили «КП-Новосибирск» местные жители. На другом конце аллеи появилась скульптура грустного ямщика, целью проекта было создание исторического места образования города Болотное. Скульптуры соединяет аллея из брусчатки, также здесь были установлены 20 скамеек.

Как сообщали местные СМИ, обе скульптуры были изготовлены из антивандального материала. Скульптуры и аллея устанавливала администрация города Болотное на средства федеральной программы «Комфортная городская среда».

Подписчики соцсетей раскритиковали пустую внутри скульптуру и потребовали наказать вандалов.

-Руку этого вандала вместо сломанной у скульптуры надо установить, — написал Сергей Туралин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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