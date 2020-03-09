2020-03-09T05:05:47+03:00
Происшествия

Сибиряк открыл стрельбу во дворе своего дома

По предварительной информации мужчина еще не задержан
Анна ПАШАГИНА
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Мужчина стрелял холостыми патронами. Фото: Новосибиркая служба эвакуации «АСТ-54».Мужчина стрелял холостыми патронами. Фото: Новосибиркая служба эвакуации «АСТ-54».
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В Новосибирске мужчина стрелял во дворе собственного дома. ЧП произошло в Кировском районе на улице Петухова. Видео случившегося оказалось в социальных сетях.

— Один из жильцов вышел на улицу, держа в руках оружие и, после словесной перепалки с другим мужчиной, сначала направил на него карабин, а затем, сделав несколько выстрелов, взял за ствол и начал использовать его уже в качестве ударного орудия, — сообщает подписчик группу Новосибиркая служба эвакуации «АСТ-54».

Местным жителям пришлось вызвать полицию. Стрелка задержать не удалось.

По словам подписчика, гильзы собирал один из жильцов дома, когда уехала полиция. Из оружия стреляли холостыми патронами.

— По данному факту проводится проверка, устанавливается личность мужчины. Всех граждан, которые располагают информацией о данном инциденте, просим обратиться в отдел полиции Кировский №8, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Гильзы собирал один из жильцов. Фото: Новосибиркая служба эвакуации «АСТ-54».

Гильзы собирал один из жильцов. Фото: Новосибиркая служба эвакуации «АСТ-54».

Мужчина открыл стрельбу во дворе. .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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