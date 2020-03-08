2020-03-08T16:42:52+03:00
Общество

«Их нити - настоящие!»: сибиряк отправит мини-копии Знамени Победы в космос

Уникальные миниатюры Владимира Анискина могут попасть на МКС
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Нити взяли с того самого знамени Победы, которые участвует в параде 9 мая. Фото предоставлены Владимиром АнискинымНити взяли с того самого знамени Победы, которые участвует в параде 9 мая. Фото предоставлены Владимиром Анискиным
Изменить размер текста:

Сразу 16 уникальных миниатюр новосибирского Владимира Анискина украсят юбилей 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Три из них создавались как точная копия Знамени Победы размерами 8 х 4 мм и 6 х 3 мм. Как рассказал автор проекта, для этого он официально обратился в Музей вооруженных сил в Москве, где хранится известный всем символ.

— Сотрудники музея предоставили несколько нитей с настоящего Знамени Победы, официальной копии полотна, водруженного над рейхстагом 9 мая 1945 года. Эти нити я превратил в микроскопические дольки, из которых собрал две копии знамени. Буквы на них выполнил белой краской. Третья копия Знамени была выполнена на золотой пластинке с красной краской», — рассказал «КП-Новосибирск» Владимир Анискин.

Ордена уместились на зернышке. Фото предоставлены Владимиром Анискиным

Ордена уместились на зернышке. Фото предоставлены Владимиром Анискиным

На изготовления трех Знамени Победы и 9 Орденов Великой Отечественной войны у мастера ушло около трех месяцев. Копии Орденов удалось выполнить в размере 2 мм и разместить на срезе рисового зернышка.

— Я изготовил копии Знамени в марте, чтобы направить их вместе с русскими космонавтами на МКС. На днях мы встретимся с летчиком-космонавтом Олегом Артемьевым, и я надеюсь, что он поможет отправить оформленные работы в полет на космическую станцию,— сообщил Владимир Анискин.

Мастер хочет передать знамя Победы на МКС. Фото предоставлены Владимиром Анискиным

Мастер хочет передать знамя Победы на МКС. Фото предоставлены Владимиром Анискиным

Вся коллекция миниатюр Владимира Анискина к юбилею составляет 16 предметов: три миниатюрных знамени, девять орденов Великой Отечественной войны 1-й степени и четыре ордена Ушакова 2-й степени. Как уточнил мастер, Ордена Ушакова были изготовлены несколько лет назад и ждали удобного случая, чтобы быть представлены широкой публике.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Их нити - настоящие!»: сибиряк отправит мини-копии Знамени Победы в космос
Замкнула проводка: 8 марта в новосибирском кафе вспыхнул пожар
«Топает как лошадь»: двухлетняя танцорша, мешающая соседям, вызвала споры в соцсетях
«Готовили три дня»: водители сделали гигантское поздравление с 8 марта из машин
«Еле ноги унесла»: сибирячка лишилась половины волос во время наращивания
«Мерзли в своих квартирах»: 8 марта в Бердске произошла крупная коммунальная авария
«Стыдливо прикрывают бумажками»: новосибирцев возмутило нашествие торговцев тюльпанами
«Он жил в семье»: новосибирцы спасают щура, у которого нет части крыла
«Не повезло в праздник»: тройное ДТП с автобусом случилось в Новосибирске
«Куда машину ставить?»: рабочие завалили снегом парковки новосибирцев
«Дым видели за несколько километров»: пожар возле школы уничтожил гараж в Новосибирске
«Не могла взлететь»: сибиряки выхаживают травмированную свиристель
«Раздался резкий хлопок»: в машине сибирячки, которая ехала с ребенком, разбили стекло
«На дне была вода»: в Оби двое мальчиков провалились в колодец
Не смогли разъехаться: в центре Новосибирска столкнулись две иномарки
«А ну пропусти!»: две девушки подрались из-за того, что не поделили дорогу
Все изменяют, а я не такой: новосибирцы оказались самыми верными в стране
Медсестра, которая присылала свои откровенные фото за помощь приютам, оказалась фейком
Водитель иномарки после аварии врезался в сугроб в Бердске, а виновник ДТП сбежал
«Избавьте нас от ваших детей»: подростки терроризируют общежитие на ОбьГЭСе
«Не осталось ничего»: семья погорельцев из Искитима просит помощи
«За еду готов душу продать»: волонтеры ищут дом белоснежному коту
«Повалил густой дым»: в Ленинском районе загорелся частный дом
«Не могла стоять, путалась речь»: сибирячка въехала в грузовик возле парка Кирова
Останки расчлененной в Академгородке собаки отправили на экспертизу
Верещала на весь магазин: сибиряка возмутила девушка с собакой в гипермаркете
Врезались по очереди: четыре иномарки столкнулись в центре Новосибирска