«Их нити - настоящие!»: сибиряк отправит мини-копии Знамени Победы в космос

8 Март 2020 2020-03-08T16:42:52+03:00

Нити взяли с того самого знамени Победы, которые участвует в параде 9 мая. Фото предоставлены Владимиром Анискиным

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Сразу 16 уникальных миниатюр новосибирского Владимира Анискина украсят юбилей 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Три из них создавались как точная копия Знамени Победы размерами 8 х 4 мм и 6 х 3 мм. Как рассказал автор проекта, для этого он официально обратился в Музей вооруженных сил в Москве, где хранится известный всем символ.

— Сотрудники музея предоставили несколько нитей с настоящего Знамени Победы, официальной копии полотна, водруженного над рейхстагом 9 мая 1945 года. Эти нити я превратил в микроскопические дольки, из которых собрал две копии знамени. Буквы на них выполнил белой краской. Третья копия Знамени была выполнена на золотой пластинке с красной краской», — рассказал «КП-Новосибирск» Владимир Анискин.

Ордена уместились на зернышке. Фото предоставлены Владимиром Анискиным

На изготовления трех Знамени Победы и 9 Орденов Великой Отечественной войны у мастера ушло около трех месяцев. Копии Орденов удалось выполнить в размере 2 мм и разместить на срезе рисового зернышка.

— Я изготовил копии Знамени в марте, чтобы направить их вместе с русскими космонавтами на МКС. На днях мы встретимся с летчиком-космонавтом Олегом Артемьевым, и я надеюсь, что он поможет отправить оформленные работы в полет на космическую станцию,— сообщил Владимир Анискин.

Мастер хочет передать знамя Победы на МКС. Фото предоставлены Владимиром Анискиным

Вся коллекция миниатюр Владимира Анискина к юбилею составляет 16 предметов: три миниатюрных знамени, девять орденов Великой Отечественной войны 1-й степени и четыре ордена Ушакова 2-й степени. Как уточнил мастер, Ордена Ушакова были изготовлены несколько лет назад и ждали удобного случая, чтобы быть представлены широкой публике.

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