«Готовили три дня»: водители сделали гигантское поздравление с 8 марта из машин

8 Март 2020 2020-03-08T13:28:15+03:00

В акции участвовали и дорогие авто, и отечественный автопром

В акции участвовали 60 автомобилей от «Лады» до Land Cruiser

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Водители из Первомайского района устроили массовый флешмоб, чтобы поздравить женщин с 8 марта. Акцию на парковке готовили три дня: женщины оценили поздравление — видео набрало 80 тысяч просмотров.

По словам организаторов, акция планировалась еще с Нового года. Добровольцев искали в соцсетях Первомайского района за неделю до акции. Вскоре удалось собрать 60 желающих, они расставили 54 машины и с наступлением темноты включили фары.

- Уже в час дня парковка была перекрыта полностью, а сбор начался в 21:00. Примерно к полуночи мы все закончили и отправили видео с квадрокоптера на монтаж. Приехали мужчины разного достатка — человека два или три на свежих Land Cruiser Prado, BMW X5, X3, много иномарок и отечественного автопрома. Очень помогли дружные ребята из TAZ CLUB NSK,- сообщил КП-Новосибирск организатор акции Евгений Кочкин.

Женщины оценили поздравление, видео набрало тысячи лайков.

- Какие умнички, супер! Спасибо огромное, как же все-таки приятно, - написала подписчица Ксения.

С 8 марта - Флешмоб из машин !.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU