«Избавьте нас от ваших детей»: подростки терроризируют общежитие на ОбьГЭСе

7 Март 2020 2020-03-07T11:56:42+03:00

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Жители дома №14 по улице Энгельса жалуются на то, что в подъезде их общежития хулиганят подростки. Они собираются в группы по 10-15 человек, мешают проходить людям, ругаются матом, бьют окна с лампочками и мусорят.

Подписчики паблика «На ОбьГЭСе (Новосибирск)», не выдержав этого беспорядка, написали в группу пост с криком о помощи.

— С самого утра, днём и вечером вместо школы они с рюкзаками гроздями восседают на подоконниках. Все курят, тут же плевки, про мусор даже и говорить не стоит. Справляют нужду, при том не только малую. Бесконечное мародерство. Лампочки, окна можно даже уже не вставлять, через час нет ни того, ни другого. Стены как после бомбёжки. Приносят колонки, врубают музыку, играют бутылками в футбол. Поджигают двери и всё, что может гореть. Постоянно пахнет газом из баллончиков, — жалуются подписчики.

Они попросили только одного — чтобы буйных подростков уняли их родители.

— Уважаемые взрослые, примите меры, составьте разговор с чадом, донесите, что мы люди и у нас тоже дети есть. Начать ремонт не можем из-за этого «нашествия». Избавьте нас от ваших детей!

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что этот адрес — «проблемный», и туда часто выезжает полиция:

— Постоянно поступают сообщения о нарушениях общественного порядка. Последний раз вызов в это общежитие был 6 марта в 20:40. Сотрудники полиции отрабатывают все вызовы. Здесь ситуация в большей степени зависит от руководства общежития. Подростки заходят туда как гости, но часто напиваются и неподобающе себя ведут.

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