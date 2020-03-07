2020-03-07T10:53:57+03:00
Происшествия

«Не осталось ничего»: семья погорельцев из Искитима просит помощи

Их квартира сгорела в одночасье — вспыхнула проводка
Надежда РЫЖКИНА
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Сейчас Екатерина и ее сын живут у родителей. Фото: стоп-кадрСейчас Екатерина и ее сын живут у родителей. Фото: стоп-кадр
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В семье Екатерины Королевской из Искитима случилась беда — сгорела ее квартира. 5 марта Екатерина ушла на утренник к сыну в детский сад, и всего за час, пока ее не было дома, вспыхнула электропроводка. Загорелась розетка, к которой был подключен холодильник. Несмотря на то, что пожар был небольшой, копоть и гарь уничтожили в квартире все: мебель, вещи, облицовку окна, технику.

Пожар уничтожил все, в том числе кошелек с деньгами и картами. Фото: Екатерина Королевская

Пожар уничтожил все, в том числе кошелек с деньгами и картами. Фото: Екатерина Королевская

— Загорелись кусок двери и стена. Пожарные приехали вовремя, соседи отреагировали очень быстро, спасибо им большое. Все необходимое осталось на нас: верхняя одежда, обувь. Но все остальное утрачено: мебель уцелевшую только на выброс — она вся черная от копоти, вряд ли ее можно отмыть. Еще сгорел кошелек с деньгами и картами, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Екатерина Королевская.

Копоть с дивана уже не удаляется. Фото: Екатерина Королевская

Копоть с дивана уже не удаляется. Фото: Екатерина Королевская

Пока женщина живет с сыном у своих родителей. А вот что делать дальше и к кому обращаться — не представляет.

— Сегодня приехали оценщики по страховке. Сгоревшая квартира взята в ипотеку. Как будем дальше, не знаю, — сетует Екатерина.

Если вы хотите помочь сибирячке, можете связаться с ней по номеру 8-983-318-63-28.

Матери с сыном из Искитима срочно требуется материальная помощь: в пожаре сгорела их квартира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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