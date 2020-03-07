Врезались по очереди: четыре иномарки столкнулись в центре Новосибирска

7 Март 2020 2020-03-07T05:30:39+03:00

К счастью, в аварии никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта произошло серьезное ДТП. Одновременно столкнулись седаны «Хендэ Солярис» с наклейкой такси, «Хонда Сивик», «Шкода Октавия» и кроссовер «Инфинити Эф Икс». Это произошло в 18:05 в пятницу, 6 марта.

Такси ехало в сторону цирка, как вдруг с перекрестка вылетел «Инфинити», ехавший по Красному проспекту в сторону площади Ленина. В итоге от столкновения пострадали не только эти, но два других автомобиля.

"Хендэ" с наклейкой такси пострадал больше всех.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Такси врезалось в соседний автомобиль «Шкода», а лихача «Инфинити» и вовсе отбросило на встречный поток. Там он задел стоящую на светофоре «Хонду».

От удара все машины получили серьезные повреждения. А кроссовер «Инфинити» остался без левого переднего колеса, которое выбило. Также вмятины на задней части остались у такси.

Кроме автомобилей, в аварии никто не пострадал.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ДТП на Красном проспекте.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU