2020-03-07T05:30:39+03:00
Происшествия

Врезались по очереди: четыре иномарки столкнулись в центре Новосибирска

К счастью, в аварии никто не пострадал
Надежда РЫЖКИНА
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У всех автомобилей сильно повредились передние части.У всех автомобилей сильно повредились передние части.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта произошло серьезное ДТП. Одновременно столкнулись седаны «Хендэ Солярис» с наклейкой такси, «Хонда Сивик», «Шкода Октавия» и кроссовер «Инфинити Эф Икс». Это произошло в 18:05 в пятницу, 6 марта.

Такси ехало в сторону цирка, как вдруг с перекрестка вылетел «Инфинити», ехавший по Красному проспекту в сторону площади Ленина. В итоге от столкновения пострадали не только эти, но два других автомобиля.

"Хендэ" с наклейкой такси пострадал больше всех. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

"Хендэ" с наклейкой такси пострадал больше всех.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Такси врезалось в соседний автомобиль «Шкода», а лихача «Инфинити» и вовсе отбросило на встречный поток. Там он задел стоящую на светофоре «Хонду».

От удара все машины получили серьезные повреждения. А кроссовер «Инфинити» остался без левого переднего колеса, которое выбило. Также вмятины на задней части остались у такси.

Кроме автомобилей, в аварии никто не пострадал. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Кроме автомобилей, в аварии никто не пострадал.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ДТП на Красном проспекте.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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