Врезались по очереди: четыре иномарки столкнулись в центре Новосибирска
В Новосибирске на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта произошло серьезное ДТП. Одновременно столкнулись седаны «Хендэ Солярис» с наклейкой такси, «Хонда Сивик», «Шкода Октавия» и кроссовер «Инфинити Эф Икс». Это произошло в 18:05 в пятницу, 6 марта.
Такси ехало в сторону цирка, как вдруг с перекрестка вылетел «Инфинити», ехавший по Красному проспекту в сторону площади Ленина. В итоге от столкновения пострадали не только эти, но два других автомобиля.
"Хендэ" с наклейкой такси пострадал больше всех.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Такси врезалось в соседний автомобиль «Шкода», а лихача «Инфинити» и вовсе отбросило на встречный поток. Там он задел стоящую на светофоре «Хонду».
От удара все машины получили серьезные повреждения. А кроссовер «Инфинити» остался без левого переднего колеса, которое выбило. Также вмятины на задней части остались у такси.
Кроме автомобилей, в аварии никто не пострадал.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ДТП на Красном проспекте.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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