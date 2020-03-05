2020-03-05T13:30:03+03:00
Общество

«Девушка, стойте!»: где и когда автомобилисток остановят, чтобы вручить подарок

В Новосибирске «Комсомольская правда» устроит акцию к 8 Марта. Партнеры - федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE и сеть магазинов «Медтехника для дома»
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Фото: Алексей ФОКИН
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6 марта в 12.00 в районе речного вокзала пройдет акция для представительниц прекрасного пола. Корреспонденты «Комсомольской правды» совместно с инспекторами ГИБДД и партнерами акции - FIT SERVICE и «Медтехника для дома» - поздравят девушек-водителей с наступающим Международным женским днем и вручат полезные подарки.

В настоящее время, по данным ГИБДД Новосибирской области, водительские права имеют равное количество мужчин и женщин. Представительницы перкрасного пола - активные и опытные участники дорожного движения. Согласно тем же исследованиям женщины водят даже аккуратнее мужчин.

В преддверии Международного женского дня «КП» - Новосибирск» устраивает для милых дам праздничный флешмоб. Инспекторы ГИБДД будут останавливать девушек-водителей, поздравлять их и напоминать о правилах дорожного движения. Также сибирячки дадут небольшие интервью корреспонденту «Комсомольской правды».

Партнеры акции вручат полезные подарки. От федеральной сети автосервисов FIT SERVICE дамы получат бонусную карту (статус «Серебро+») и шоколадный набор, а от сети магазинов «Медтехника для дома» - пакет полезных мелочей для здоровья.

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