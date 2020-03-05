«Все мы оттуда пришли»: в Новосибирске пройдет выставка вагин

5 Март 2020 2020-03-05T09:27:11+03:00

Даже вход на экспозицию будет оформлен как женские органы

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В Новосибирске откроется выставка-инсталляция «Любовь через искусство». На 50 картинах, которые увидят сибиряки, будут изображены не только влюбленные, но и мужские и женские половые органы.

— Тема любви будет показана во всех проявлениях: начиная от ангельской и нежной, до животных ее проявлений. Да, на полотнах будет секс, голые тела. Для меня это нормальное восприятие, — рассказала «КП-Новосибирск» куратор выставки Ануш.

На выставке будут представлены картины 25 художников из Новосибирска, Кемерово, Санкт-Петерубрга и Барнаула. Раз выставка с сексуальным подтекстом, значит не все смогут на нее попасть. Возрастное ограничение 18+. Вход будет стоить 200 рублей.

— Вход в наше пространство будет оформлен как вагина. Мы предлагаем зрителю выставки прожить новый опыт, получить новые ощущения. Вагина — это самая сакральная история, все мы оттуда пришли. Этот женский орган будет олицетворять источник жизни, — подчеркнула Ануш.

Основная идея выставки — расширить границы восприятия темы любви.

— Хочется, чтобы люди стали к этому относится не как к плотскому удовольствию. Возможно, через наши арт-объекты сибиряки смогут прожить свои травмы, — говорит Ануш.

На выставке будет представлено больше 50 картин. Фото: куратор выставки Ануш.

ИСТОЧНИК KP.RU