2020-03-05T03:21:54+03:00
Общество

Собаку на Родниках укусил клещ, для ее спасения понадобился донор

В клинике отмечают — в прошлом году первые пациенты с укусом клеща поступили к ним еще в феврале
Екатерина КОМЯКОВА
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Первые клещи проснулись на Родниках.Первые клещи проснулись на Родниках.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Новосибирске домашнюю собаку укусил зараженный клещ. Пса привели в ветеринарную клинику на Родниках, где диагностировали заболевание передаваемое клещами. Домашнему питомцу понадобилась госпитализация и даже переливание крови. Донор должен был иметь вес более 25 килограммов. В результате тяжелый спаситель приехал с хозяйкой из Первомайского района.

— Благодарим нашего прекрасного донора! Собачка приехала к нам аж с Первомайского района. И перенесла взятие крови спокойнее, чем большинство людей. Хотя раньше агрессивно вела себя на манипуляциях. Думаем, она понимала, что от этой крови зависит чья-то жизнь,- написали пост благодарности в социальных сетях сотрудники ветклиники «Пульс».

Питомец, предположительно, был укушен клещом четыре дня назад. Хозяйка гуляла с собакой не по лесной местности, а на территории города.

Также сотрудники клиники отмечают, что в прошлом году, собак с укусом клеща к ним приводили уже в феврале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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