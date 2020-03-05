Собаку на Родниках укусил клещ, для ее спасения понадобился донор

5 Март 2020 2020-03-05T03:21:54+03:00

В клинике отмечают — в прошлом году первые пациенты с укусом клеща поступили к ним еще в феврале

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске домашнюю собаку укусил зараженный клещ. Пса привели в ветеринарную клинику на Родниках, где диагностировали заболевание передаваемое клещами. Домашнему питомцу понадобилась госпитализация и даже переливание крови. Донор должен был иметь вес более 25 килограммов. В результате тяжелый спаситель приехал с хозяйкой из Первомайского района.

— Благодарим нашего прекрасного донора! Собачка приехала к нам аж с Первомайского района. И перенесла взятие крови спокойнее, чем большинство людей. Хотя раньше агрессивно вела себя на манипуляциях. Думаем, она понимала, что от этой крови зависит чья-то жизнь,- написали пост благодарности в социальных сетях сотрудники ветклиники «Пульс».

Питомец, предположительно, был укушен клещом четыре дня назад. Хозяйка гуляла с собакой не по лесной местности, а на территории города.

Также сотрудники клиники отмечают, что в прошлом году, собак с укусом клеща к ним приводили уже в феврале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU