Собаку на Родниках укусил клещ, для ее спасения понадобился донор
В Новосибирске домашнюю собаку укусил зараженный клещ. Пса привели в ветеринарную клинику на Родниках, где диагностировали заболевание передаваемое клещами. Домашнему питомцу понадобилась госпитализация и даже переливание крови. Донор должен был иметь вес более 25 килограммов. В результате тяжелый спаситель приехал с хозяйкой из Первомайского района.
— Благодарим нашего прекрасного донора! Собачка приехала к нам аж с Первомайского района. И перенесла взятие крови спокойнее, чем большинство людей. Хотя раньше агрессивно вела себя на манипуляциях. Думаем, она понимала, что от этой крови зависит чья-то жизнь,- написали пост благодарности в социальных сетях сотрудники ветклиники «Пульс».
Питомец, предположительно, был укушен клещом четыре дня назад. Хозяйка гуляла с собакой не по лесной местности, а на территории города.
Также сотрудники клиники отмечают, что в прошлом году, собак с укусом клеща к ним приводили уже в феврале.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU