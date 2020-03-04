Психологи объяснили, что грозит людям, помешанным на успехе

4 Март 2020 2020-03-04T18:45:30+03:00

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Психологи рассказали о том, как на психику людей влияет повышенное чувство собственной значимости. По словам эксперта по работе с подсознанием и осознанностью Марии Самариной, в современном мире это явление стало достаточно распространенным.

С развитием технологий и СМИ у людей появилось больше возможностей следить за жизнью других. Тем не менее, то, что человек может увидеть на страницах глянцевого журнала или в социальных сетях, как правило выглядит слишком уж идеально. И у потребителя подобного контента, чья реальная жизнь значительно отличается от красивой картинки, могут возникнуть противоречивые чувства. Это может быть грусть, зависть, а может быть и радость за успех другого. Некоторых подобные ощущения заставляют решиться на серьезные изменения в своей жизни. Именно в этот момент человек и может запустить опасный механизм разрушения собственной личности.

— Человек вбивает себе в голову: я должен показать миру, что крут! И начинается война с самим собой. Если быть суперуспешным не получается, появляется огромное искушение немножко «подфотошопить» картинку. Прихвастнуть, многозначительно намекнуть, не сказать всей правды, примазаться к чужой славе — вариантов масса. Человек, сам не замечая, может так привыкнуть к ненастоящему себе. Забыть о том, каким он является на самом деле, — цитирует издание NEWS.ru международного эксперта по работе с подсознанием и осознанностью Марию Самарину.

Кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова также отмечает, что люди с нарциссическим типом личности часто вырастают в семьях, где детей любили не безусловно, а только за какие-нибудь заслуги. Одной из главных опасностей для них может стать развитие маниакально-депрессивного синдрома. При этом заболевании в жизни человека присутствует чередование двух фаз: эйфории и депрессии. Будни этих людей похожи на своеобразные эмоциональные качели, которые никак не получается контролировать.

Эксперты уверены в том, что такие люди на самом деле могут нуждаться в помощи специалистов. Чтобы не попасться на удочку «чувства собственной значимости», психологи советуют принять себя таким, какой ты есть, и избавиться от перфекционизма.

Тем не менее, не все психологи сходятся во мнении насчет того, что нарциссческий тип личности всегда представляет собой именно проблему. Некоторые специалисты уверены, что именно люди подобного типажа довольно часто становятся некими «двигателями прогресса и успеха».

— Те, кто о себе очень высокого мнения, могут выгодно себя «продать». При этом, совершенно не обязательно, что этот человек действительно обладает какими-либо выдающимися способностями. Если при этом он уверен в себе и имеет достаточную долю упорства, то, вероятнее всего, он добьется успеха в жизни, — считает кандидат медицинских наук, писатель Наталья Толстая.

ИСТОЧНИК KP.RU