2020-03-04T04:51:43+03:00
Общество

«Ушел с работы»: в Новосибирске ищут пенсионера с залысиной

О его местонахождении неизвестно ничего уже сутки
Анна ПАШАГИНА
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Пенсионер может нуждаться в медицинской помощи. Фото: поисковый отряд «Маяк»Пенсионер может нуждаться в медицинской помощи. Фото: поисковый отряд «Маяк»
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Новосибирский поисковый отряд «Маяк» ищет пропавшего в Новосибирске 88-летнего пенсионера - Геннадия Ивановича Кулакова. Известно, что пожилой мужчина исчез 3 марта.

— Ушел с работы - эта организация находится на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска. До настоящего момента его местонахождение не установлено, — сообщают волонтеры поискового отряда.

У мужчины худощавое телосложение, рост 160 см, седые волосы, короткая стрижка, карие глаза. Из особых примет — залысина.

Когда пенсионер выходил с работы, то был одет в черную меховую шапку с козырьком, черную куртку с капюшоном, черные брюки, черные зимние ботинки.

— Мужчина может нуждаться в медицинской помощи, — предупреждают волонтеры поискового отряда «Маяк».

Если вам что-то известно о местонахождении пожилого человека или же вы его видели, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-09-11.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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