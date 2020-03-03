«Размером со спичечную головку»: в новосибирском дельфинарии родились ушастые медузы

3 Март 2020 2020-03-03T10:44:08+03:00

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В новосибирском центре «Дельфиния» появилось потомство у медуз аурелий. Пока детеныши плавают в аквариуме, скрытом от людских глаз. Об этом сообщила пресс-служба дельфинария 3 марта.

— Аурелия, или ушастая медуза, населяет прибрежные воды Черного, Средиземного, Баренцева морей. Больше года эти медузы у нас в экспозиции. Последний год пробовали их размножать, но раньше ничего получалось, — поделился пресс-секретарь «Дельфинии» Антон Нагорняк.

Так выглядит полип, из которого вырастают медузы. Фото: Антон Нагорняк

Эти медузы размножаются в два этапа. Сначала образуется личинка, из которой вырастает полип, затем - сами медузы.

— В дикой природе это происходит по временам года, а в неволе было непонятно, от чего это зависит. Год ученые работали, и сейчас эксперимент оказался удачным. Сейчас медузы живут во внутреннем аквариуме. Размером они со спичечную головку, питаются планктоном. Но они быстро растут, через месяца-полтора их можно будет увидеть в основной экспозиции.

Взрослая медуза аурелия. Фото: Антон Нагорняк

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/764211" frameborder="0"></iframe> В новосибирском дельфинарии родились крошечные медузы.

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