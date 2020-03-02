«Приехали полиция и скорая»: новосибирцев экстренно эвакуировали из супермаркета
Сибиряки сообщают в соцсетях об эвакуации посетителей и работников супермаркета на улице Героев революции. По словам очевидцев, причиной этому стало сообщение о взрывном устройстве, находящемся в здании.
— На место прибыли пожарные, скорая помощь и полиция. Спустя некоторое время прибыли и кинологи. Здание сейчас проверяют, — цитирует очевидцев паблик «Инцидент Новосибирск».
В ГУ МВД корреспондентам КП-Новосибирск не смогли оперативно прокомментировать эту ситуацию.
Тем не менее, в соцсетях многие сибиряки предположили, что, вероятно, поступивший в спецслужбы вызов мог быть ложным:
— Какой смысл что-то делать с этим зданием?
— Была там, видела, что происходит
— Думаю, что это ложный вызов, — пишут люди в комментариях под постом.
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ИСТОЧНИК KP.RU