2020-03-02T18:22:09+03:00
Общество

«Приехали полиция и скорая»: новосибирцев экстренно эвакуировали из супермаркета

Об этом сообщают сибиряки в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряки сообщают в соцсетях об эвакуации посетителей и работников супермаркета на улице Героев революции. Фото: "Инцидент Новосибирск"Сибиряки сообщают в соцсетях об эвакуации посетителей и работников супермаркета на улице Героев революции. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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Сибиряки сообщают в соцсетях об эвакуации посетителей и работников супермаркета на улице Героев революции. По словам очевидцев, причиной этому стало сообщение о взрывном устройстве, находящемся в здании.

— На место прибыли пожарные, скорая помощь и полиция. Спустя некоторое время прибыли и кинологи. Здание сейчас проверяют, — цитирует очевидцев паблик «Инцидент Новосибирск».

В ГУ МВД корреспондентам КП-Новосибирск не смогли оперативно прокомментировать эту ситуацию.

Тем не менее, в соцсетях многие сибиряки предположили, что, вероятно, поступивший в спецслужбы вызов мог быть ложным:

— Какой смысл что-то делать с этим зданием?

— Была там, видела, что происходит

— Думаю, что это ложный вызов, — пишут люди в комментариях под постом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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