«Ждем запчасти по две недели»: новосибирский перевозчик связал задержку поставок из Китая с коронавирусом

2 Март 2020 2020-03-02T08:59:44+03:00

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Руководитель новосибирской автотранспортной компании Михаил Большов записал в социальных сетях обращение — в нем он говорит о проблемах, возникших с поставкой запчастей на маршрутные ГАЗели. По словам, предпринимателя проблемы связаны с двумя факторами. Российский завод не производит детали, а китайские аналоги идут слишком долго из-за закрытой границы.

— К сожалению, даже из Китая сейчас запчасти купить просто не реально. Во-первых, их нет в наличие — только под заказ. Во-вторых, они подорожали в два, два с половиной раза. Вы спросите — почему? Я вам отвечу — коронавирус. Границы закрыты, на данный момент нам только остается ждать, когда это заболевание закончится, и откроются границы, иначе пассажиропервозчикам, да и другим будет очень сложно и дорого ремонтировать свои автомобили, — говорит Михаил Большов.

Перевозчик также рассказал КП-Новосибирск, почему записал это видео:

— Ситуация достигла своего эмоционального апокалипсиса. Неделю назад примерно все это началось. Сейчас детали из Китая приходится ждать 2-3 недели. У нас, конечно, есть своя база, свои механики, поэтому еще выкручиваемся, но думаю, перевозчикам, у кого меньше штат, меньше машин, придется тяжелее. Там либо просто машины будут выходить из строя, либо им придется покупать б/у запчасти и собирать из них «лего». Обидно, что наш завод ГАЗ не выпускает детали. Говорим везде об импортозамещении, а сами даже свое не можем выпустить.

Новосибирский перевозчик о том, почему коронавирус может "выкосить" маршрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU