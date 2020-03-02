«Корма нет, подвал затопило»: сибирячка собирает деньги на зооприют, которому не нужна помощь

2 Март 2020 2020-03-02T07:51:50+03:00

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Руководитель новосибирского приюта для животных «Кошкино лукошко» Алена Святова обратилась в редакцию КП-Новосибирск с просьбой — рассказать горожанам о женщине выдающей себя волонтером. Сибирячка ходит по магазинам и торговым центрам города, заглядывает в зоомагазины, обращается к посетителям и продавцам с просьбой помочь. При этом женщина говорит, что представляет приют «Кошкино лукошко».

— Несколько месяцев назад наш приют находился на грани… Животным нечего было есть, мы с помощью СМИ собрали приличную сумму, нам благотворители привезли корма. Теперь же эта женщина ходит везде и говорит, что в нашем приюте те корма затопило в подвале, и животным нечего есть, берет деньги, — рассказала КП-Новосибирск Алена Святова. — При этом у нас подвалов даже нет.

Директору приюта стало известно о подставном сборе, через знакомых, они поинтересовались у Алены, правда ли, что в приюте ЧП. Некоторые уже пожертвовали деньги. «Кошкино лукошко» просит осмотрительно относиться к подобным личностям и всегда спрашивать у сборщиков информацию, которая могла бы подтвердить принадлежность человека к волонтерской организации.

ИСТОЧНИК KP.RU