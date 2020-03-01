2020-03-01T17:38:20+03:00
Общество

Как по пляжу: сибиряк в одних шортах пробежал 10 километров по замерзшему Обскому морю

Сибирские бегуны встретили весну по пояс в снегу на забеге «Белый трейл»
Алена МАРТЫНОВА
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1 марта на Обском водохранилище прошли беговые соревнования «Белый трейл».1 марта на Обском водохранилище прошли беговые соревнования «Белый трейл».Фото: Алена МАРТЫНОВА
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1 марта на Обском водохранилище прошли беговые соревнования «Белый трейл». В пестрой бегущей толпе выделялся голым торсом и коленками 60-летний Виктор Паневин из Бийска — как впоследствии выяснилось, морж со стажем. Температура на улице была не ниже -5 градусов, но неподготовленный человек на его месте замерз бы.

— Давно уже бегаю и занимаюсь зимним плаванием. Мне комфортно в таком «костюме». Болезни меня обходят стороной, я не хожу в аптеки. 10 километров для меня немного, потому что я бегаю и по 42 километра, — рассказал Виктор КП-Новосибирск. — Каждый день я бегаю по пять километров утром вот в такой форме. Стараюсь ниже -25 градусов не выходить на пробежку. Можно, но на дыхании может отразиться. Купаюсь в -30 градусов и ниже — это нормально. А вот бег с голым торсом, пожалуй, не стоит.

В пестрой бегущей толпе выделялся голым торсом и коленками 60-летний Виктор Паневин из Бийска. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В пестрой бегущей толпе выделялся голым торсом и коленками 60-летний Виктор Паневин из Бийска.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Маршрут трейла проходил через излюбленные новосибирцами пляжи — «Звезда», Студенческий, Центральный, нудистский — вплоть до Бердской косы. Виктор был готов искупаться в водохранилище, но лед помешал.

В соревнованиях приняли участие 337 спортсменов и любителей из Новосибирска и других городов Сибири, а также 67 детей — для них был отдельный старт. Взрослые бегуны бежали 21 и 10 километровпо снегу на берегу Обского моря и в лесу, а дети — 500 метров.

Маршрут трейла проходил через излюбленные новосибирцами пляжи — «Звезда», Студенческий, Центральный, нудистский — вплоть до Бердской косы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Маршрут трейла проходил через излюбленные новосибирцами пляжи — «Звезда», Студенческий, Центральный, нудистский — вплоть до Бердской косы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На финише участники лакомились блинами и варениками, а потом сожгли чучело Масленицы.

Как рассказал организатор Павел Розанов, «Белый трейл» входит в серию сибирских стартов TaigaTrailSeries. Впервые его провели в прошлом году на акватории Обского моря. В этом году из-за оттепели МАСС запретила проводить забег на льду из-за высокого риска провалиться, поэтому маршрут перенесли на берег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Как по пляжу: сибиряк в одних шортах пробежал 10 километров по замерзшему Обскому морю
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