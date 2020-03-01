Новосибирские чиновники заказали мытье окон за 1,3 миллиона рублей

1 Март 2020 2020-03-01T17:02:53+03:00

Об этом сообщается на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок

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Хозяйственное управление новосибирского правительства заказало услуги по мытью окон в зданиях органов власти, которые обойдутся областному бюджету в 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

— Окна после мойки должны быть прозрачными, без мутности, царапин и разводов, потеков, пятен, отпечатков пальцев, высохших брызг и капель чистящего средства, — сообщается в сопутствующих документах.

Подрядчик будет с помощью электронного аукциона. Подать заявку на участие в нем компании смогут до 10 марта 2020 года. Исполнителю данного контракта предстоит вымыть окна в здании правительства на Красном проспекте, 18, в заксобрании на Кирова, 3, а также на Красном проспекте, 25, Каменской, 3 и Мичурина, 19, где расположены областные органы власти. Кроме того, в региональном правительстве и парламенте необходимо будет также вымыть витражи, расположенные на внутренней стороне окон.

Проводиться работы будут с 1 апреля по 15 июня 2020 года.

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