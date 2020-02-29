2020-02-29T21:25:03+03:00
Происшествия

«Сидел рядом с трупами и выл»: пес отказался уходить с места, где убили его друзей

Волонтеры попытались увести собаку, но животное им не далось
Татьяна СОЛОВОВА
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Беляшу нужна помощь. Фото: www.instagram.com/_priuyt_verniy_drug_/Беляшу нужна помощь. Фото: www.instagram.com/_priuyt_verniy_drug_/
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Пес Беляш и еще две собаки жили на территории заброшенного здания: волонтеры приходили туда и подкармливали псов. Казалось, что животным ничего не угрожает, но когда несколько дней назад неравнодушные сибиряки пришли накормить собак, были в ужасе.

- Моя мама увидела сначала капельки крови, а потом - пса, у которого было проткнуто горло, - рассказывает волонтер Инга. - А когда вернулась через несколько дней, то вообще почти весь дворик был в крови. Живодер не только проткнул второй собаке брюхо, но и сломал ей пасть. И дважды пес Беляш сидел рядом с мертвыми друзьями и выл.

Волонтеры попытались выгнать Беляша с территории, но он по огромным сугробам он вновь залез туда.

- Для него это дом, - говорит Инга. - Мы оставили для него лазейку, чтобы в любой момент он мог убежать. Тела умерших собак мы увезли.

Волонтеры собираются подать в полицию заявление на живодера и надеются, что его найдут. А пока важно помочь Беляшу: чтобы его звбрать в приют, нужно построить новый вольер. Обойдется он в 20-25 тысяч рублей. Если вы готовы помочь то звоните Инге по тел.8 -951-388-16-07.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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