«Его родным очень тяжело»: друзья рассказали о бывшем полицейском, покончившем с собой в Барабинске
Корреспондентам КП-Новосибирск удалось выяснить подробности смерти 45-летнего бывшего полицейского. Напомним, мужчину нашли у себя дома. Основная версия случившегося – самоубийство.
Для знакомых экс-полицейского случившееся стало шоком:
- Зачем ты это сделал, одноклассник? – пишут сейчас они в комментариях в соцсетях.
Вот что рассказала корреспондентам КП-Новосибирск его одноклассница Светлана:
- Он был очень жизнерадостным, весёлым парнем. Он останется у нас в памяти душой компании, с шутками и прибаутками.
- Как думаете, что могло случиться?
- Зачем он это сделал, это знает только он. Его родным сейчас очень тяжело - родителям, жене, сыну.
КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким бывшего полицейского.
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ИСТОЧНИК KP.RU