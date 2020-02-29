«Его родным очень тяжело»: друзья рассказали о бывшем полицейском, покончившем с собой в Барабинске

29 Февр. 2020 2020-02-29T19:31:19+03:00

Его знакомые уверяют: в их памяти сибиряк останется душой компании, который ни на что не жаловался

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Корреспондентам КП-Новосибирск удалось выяснить подробности смерти 45-летнего бывшего полицейского. Напомним, мужчину нашли у себя дома. Основная версия случившегося – самоубийство.

Для знакомых экс-полицейского случившееся стало шоком:

- Зачем ты это сделал, одноклассник? – пишут сейчас они в комментариях в соцсетях.

Вот что рассказала корреспондентам КП-Новосибирск его одноклассница Светлана:

- Он был очень жизнерадостным, весёлым парнем. Он останется у нас в памяти душой компании, с шутками и прибаутками.

- Как думаете, что могло случиться?

- Зачем он это сделал, это знает только он. Его родным сейчас очень тяжело - родителям, жене, сыну.

КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким бывшего полицейского.

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ИСТОЧНИК KP.RU