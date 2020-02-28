«Плюс еще одна фобия»: сибиряки купили форель с иглой внутри
Сибиряки купили в супермаркете форель с иглой внутри. Об этом они написали в социальных сетях.
— Несколько дней назад, 22 февраля, купили в магазине рыбу, форель. Уже дома обнаружили внутри нее иглу. Направили претензию изготовителю, требуем возместить моральный вред, — пишут люди в паблике «Ревизорро Новосибирск». — Будьте внимательны при покупке продуктов и осматривайте перед употреблением продуктов!
В комментариях под постом многие люди согласились с возмущением сибиряков и предположили, что, возможно, игла могла попасть в рыбу на производстве:
— Плюс еще одна фобия.
— Что-то вкалывали и забыли вытащить?
— Где интересно ее купили? — пишут люди.
Отметим, что юрист Инесса Рябинина сообщила КП-Новосибирск, что в подобных случаях рекомендуется обратиться с претензией к производителю и если ущерб не будет компенсирован, то следует обратиться в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU