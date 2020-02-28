2020-02-28T21:36:25+03:00
Общество

«Плюс еще одна фобия»: сибиряки купили форель с иглой внутри

Об этом они написали в социальных сетях
Алена КУЛЕШОВА
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В комментариях под постом многие люди согласились с возмущением сибиряков. Фото: "Ревизорро Новосибирск"В комментариях под постом многие люди согласились с возмущением сибиряков. Фото: "Ревизорро Новосибирск"
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Сибиряки купили в супермаркете форель с иглой внутри. Об этом они написали в социальных сетях.

— Несколько дней назад, 22 февраля, купили в магазине рыбу, форель. Уже дома обнаружили внутри нее иглу. Направили претензию изготовителю, требуем возместить моральный вред, — пишут люди в паблике «Ревизорро Новосибирск». — Будьте внимательны при покупке продуктов и осматривайте перед употреблением продуктов!

В комментариях под постом многие люди согласились с возмущением сибиряков и предположили, что, возможно, игла могла попасть в рыбу на производстве:

— Плюс еще одна фобия.

— Что-то вкалывали и забыли вытащить?

— Где интересно ее купили? — пишут люди.

Отметим, что юрист Инесса Рябинина сообщила КП-Новосибирск, что в подобных случаях рекомендуется обратиться с претензией к производителю и если ущерб не будет компенсирован, то следует обратиться в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Плюс еще одна фобия»: сибиряки купили форель с иглой внутри
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