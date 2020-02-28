2020-02-28T20:33:43+03:00
Общество

Погода на 8 марта в Новосибирске: синоптики рассказали, что ждет сибиряков в праздник

Метеорологи дали прогноз, какой будет погода на 8 марта в Новосибирске
Никита МАНЬКО
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Потепление придет в Новосибирск с мокрым снегом.Потепление придет в Новосибирск с мокрым снегом.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Погода на 8 марта в Новосибирске порадует горожан: праздник станет первым настоящим днем весны в Новосибирске. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра нас ждёт потепление – днем будет от 0 до +5 градусов, а ночью от -3 до -8 градусов.

Метеорологи рекомендуют готовиться к осадкам – снег будет идти всю неделю, а в дни потепления ожидается мокрый снег.

- Атлантический циклон, а также циклоны с Юга и Юго-Запада принесут нам тепло в начале и в конце недели. В середине недели нужно ждать резкое похолодание до -20…-25 градусов ночью из-за арктического антициклона. Возможно, придется выпускать штормовое предупреждение, – рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Итак, вот что покажет термометр в ближайшие дни. Со 2 по 4 марта ожидается потепление. Днем будет 0…+5 градусов, пасмурно. Осадки в виде мокрого снега, ветер умеренный с порывами до 15 м\с. 5-6 марта придет резкое похолодание. Днем ожидается -10…-15 градусов, ночью -15…-20 градусов, местами до -25 градусов. Метели, ветер умеренный с порывами до 15 м\с. А потом опять начнется оттепель, которая и придется на праздничные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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