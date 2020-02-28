Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 28 февраля

28 Февр. 2020 2020-02-28T20:14:20+03:00

Рассказываем, какие улицы почистят в городе в ночь с 28 на 29 февраля. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Новосибирск продолжают избавлять от сугробов на тротуарах и дорогах, которые в этом году стали большой головной болью сибиряков. Рассказываем, какие улицы почистят в городе в ночь с 28 на 29 февраля.

— Сегодня, 28 февраля, в ночную смену, снег вывезут с таких улиц, как: — Российская; Троллейная; Немировича-Данченко; Ядринцевская; Восход; Богдана Хмельницкого (по четной стороне от ул. Сухой Лог до ул. Трикотажной); Дуси Ковальчук (от ул. Переездной до ул. Сухарной); Лазурная (от остановки «Детский сад» до ул. Доватора);проспекта Димитрова, — сообщает управление автомобильных дорог города Новосибирска.

Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся уборки снега с дорог и тротуаров, можно обращаться в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU