«К выборам будут допущены только лучшие»: «Единая Россия» назвала дату внутрипартийного голосования

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:04:05+03:00

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Перед предстоящими выборами в Совет депутатов города Новосибирска и Законодательное Собрание Новосибирской области внутри каждой партии проходит свое предварительное голосование. Выбирают лучших кандидатов, которые будут бороться за депутатские места. Новосибирские единороссы провели заседание президиума регионального политсовета партии, на нем определили дату проведения предварительного голосования - 31 мая. А также утвердили оргкомитет голосования, куда вошла в том числе и директор новосибирской «Комсомолки» Галина Попова.

- Несколько лет назад партия «Единая Россия» одной из первых начала практиковать предварительное голосование. Это вовлекает большее количество жителей в избирательный процесс. С другой стороны, повышает качество кандидатов. Внутри самой партии есть конкуренция - к голосованию будут допущены только лучшие. И к тому же это подтверждает, что «Единая Россия» может выдвинуть много кандидатов, - отмечает губернатор Новосибирской области Андрей Травников. - Мы сконцентрированы на подборе сильных кандидатов, и интерес к процедуре голосования был всегда. А наша партия в рекламе не нуждается.