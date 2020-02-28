2020-02-28T16:56:41+03:00
Общество

Пожарные показали, как не могут проехать во дворах из-за машин

Такая картина, к сожалению, уже давно стала привычной для новосибирских спецслужб
Алена КУЛЕШОВА
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Пожарные показали, как не могут проехать по новосибирским дворам, которые заставлены машинами. Фото: ГУ МЧСПожарные показали, как не могут проехать по новосибирским дворам, которые заставлены машинами. Фото: ГУ МЧС
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Пожарные показали, как не могут проехать по новосибирским дворам, которые заставлены машинами. Такая картина уже давно стала привычной для спасателей, однако подобные действия могут действительно повлечь за собой опасность.

Такая картина уже давно стала привычной для спасателей. Фото: ГУ МЧС

Такая картина уже давно стала привычной для спасателей. Фото: ГУ МЧС

— Чтобы приучить людей к соблюдению правил пожарной безопасности, спецслужбы регулярно проводят профилактические рейды во дворах жилмассивов с участием пожарной техники. Во время таких мероприятий информируем автолюбителей о том, что паркую свою машину, необходимо убедиться в том, что она не помешает проезду спецтехники. Чтобы в случае чего, пожарные или медики могли вовремя добраться до места вызова, — пояснил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы Павел Винаков.

Однако, подобные действия могут действительно повлечь за собой опасность. Фото: ГУ МЧС

Однако, подобные действия могут действительно повлечь за собой опасность. Фото: ГУ МЧС

Как утверждают в МЧС, часто бывает, что пожарные теряют драгоценные минуты, пытаясь найти подъезд к дому, который не будет заставлен авто. Даже несмотря на то, что за последние годы спецслужбам удается все быстрее прибывать на место происшествия, случаев с препятствием проезда спецтранспорта на придомовую территорию все еще достаточно много. Кроме того, достаточно неприятностей доставляют и неправомерно установленные шлагбаумы, ворота, клумбы и другие подобные ограждения.

В ГУ МЧС отметили, что все нарушения, которые удается выявить во время таких проверок, будут доведены до администрации района города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Пожарные показали, как не могут проехать во дворах из-за машин
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