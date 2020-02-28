«В окне дыра»: сибиряков возмутил водитель маршрутки, заклеивший окно скотчем

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:14:24+03:00

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Сибирячка пожаловалась на разбитое окно в маршрутке № 332. По словам женщины, водитель решил разобраться с этой проблемой по своему и заклеил дыру скотчем.

— Пока ехали отпала вывеска и била по стеклу. Водитель остановился, вышел, замотал все скотчем и мы просто поехали дальше. Однако долго такой «ремонт» не продержался — все снова отпало. В итоге на сидении куску стекла, а в окне дыра, — пишет женщина в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

КП-Новосибирск пыталась связаться с перевозчиками, к которым относится данная маршрутка, однако получить оперативный комментарий не удалось.

По словам женщины, водитель решил разобраться с этой проблемой по своему и заклеил дыру скотчем.Фото: "Инцидент Новосибирск"

Тем не менее, в соцсетях сибиряки активно обсуждают эту ситуацию. При этом некоторые люди соглашаются с возмущением девушки, а некоторые поддерживают находчивого водителя:

— А что водитель должен был делать? Всех высадить и срочно уехать ставить стекло?

— Да уж, еще бы изолентой замотал.

— Если не нравится, езди на такси.

— И так сойдет! — пишут люди.

Кп-Новосибирск обратились за помощью к юристу, чтобы выяснить, что в такой ситуации могут сделать люди.

— В данном случае людям оказывается услуга как потребителям: перевозка пассажиров и багажа. И эта услуга должна быть надлежащего качества, что подразумевает полную исправность автомобиля. А это относится не только к его двигателю и прочим техническим характеристикам, но и к кузову в целом. В том числе и к окнам. А в данном случае возникает опасность причинения вреда пассажирам. В такой ситуации люди могут обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или прокуратуру. Кроме того, они могут подать иск на компенсацию морального вреда перевозчику, к которому относится данный автомобиль, — пояснил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

ИСТОЧНИК KP.RU