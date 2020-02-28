«Он там задыхался»: 12-летний мальчик с астмой застрял в лифте
В пятницу, 28 февраля, в лифте дома на улице Гоголя застрял 12-летний подросток — внезапно остановилась кабина. Его маме пришлось вызвать спасателей, так как оказалось, что у ребенка сильная астма и ему стало трудно дышать.
— Сегодня утром мальчик отправился гулять и воспользовался лифтом, оставшись в итоге один в кабине. Спасатели МАСС прибыли буквально через несколько минут. Они вручную закрыли дверь лифтовой кабины и нажали кнопку вызова кабины. Дверь открылась, и ребенок оказался на свободе. Даже не поблагодарив спасателей, он выскочил из лифта и побежал гулять на улицу, — рассказали в службе спасателей МАСС.
Все обошлось, и медицинская помощь мальчику не потребовалась. Тем не менее, спасатели предупреждают:
— Если у вас хронические заболевания, диабет, астма или сердечная недостаточность, всегда носите с собой нужные лекарства и препараты. Старайтесь пользоваться лифтом с кем-то на пару, особенно если чувствуете недомогание. Дети младшего возраста не должны спускаться в лифте без сопровождения взрослых
ИСТОЧНИК KP.RU