«Он там задыхался»: 12-летний мальчик с астмой застрял в лифте

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:43:53+03:00

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В пятницу, 28 февраля, в лифте дома на улице Гоголя застрял 12-летний подросток — внезапно остановилась кабина. Его маме пришлось вызвать спасателей, так как оказалось, что у ребенка сильная астма и ему стало трудно дышать.

— Сегодня утром мальчик отправился гулять и воспользовался лифтом, оставшись в итоге один в кабине. Спасатели МАСС прибыли буквально через несколько минут. Они вручную закрыли дверь лифтовой кабины и нажали кнопку вызова кабины. Дверь открылась, и ребенок оказался на свободе. Даже не поблагодарив спасателей, он выскочил из лифта и побежал гулять на улицу, — рассказали в службе спасателей МАСС.

Все обошлось, и медицинская помощь мальчику не потребовалась. Тем не менее, спасатели предупреждают:

— Если у вас хронические заболевания, диабет, астма или сердечная недостаточность, всегда носите с собой нужные лекарства и препараты. Старайтесь пользоваться лифтом с кем-то на пару, особенно если чувствуете недомогание. Дети младшего возраста не должны спускаться в лифте без сопровождения взрослых

ИСТОЧНИК KP.RU