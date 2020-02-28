2020-02-28T11:13:27+03:00
Общество

«Больно на нее смотреть»: бабушка разбилась, поскользнувшись на нечищеной лестнице

У нее перелом предплечья и травмы лица
Надежда РЫЖКИНА
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Бабушке предстоит длительное лечение. Фото: Андрей ПоздняковБабушке предстоит длительное лечение. Фото: Андрей Поздняков
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В Новосибирске 72-летняя женщина упала на заледеневшей лестнице около «Речного вокзала». В тот момент она шла на работу. Бабушка сломала себе предплечье, разбила нос и лицо. Об этом рассказал ее сын Андрей Поздняков у себя на странице в «Фейсбуке».

— Хочу познакомить вас с моей мамой. Знаете, почему она так выглядит? Потому что вчера она поскользнулась и упала на лестнице, ведущей от станции «Речной вокзал» к улице Восход. Она, кстати, до сих пор работает в большом региональном агрохолдинге, а не сидит на пенсии. Но теперь ближайшие два месяца она будет в гипсе, — рассказал Андрей Поздняков.

Новосибирца больше всего возмутило, что город не чистится от снега и наледи. Он потребовал поскорее привести улицы и лестницы в порядок.

— Когда мой город перестанет быть полигоном для выживания — на зимнем льду, в весенней пыли и в летних потопах после маломальского дождя?

Бабушке предстоит длительное лечение, восстановление, а еще больничный и простой на работе, а это приличные расходы. Юрист советует поступить следующим образом:

— Нужно собрать доказательства: где упал, что стало причиной, все медицинские документы, а дальше прямая дорога в суд, — рассказала КП-Новосибирск юрист Елена Данилова

ИСТОЧНИК KP.RU

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