«На глазах детей»: выкинутая в окно кошка разбилась насмерть

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:57:18+03:00

Жители дома, где все произошло, уверены, что это сделал кто-то из соседей

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Жители дома №13 по улице Земнухова рассказали о ЧП, которое произошло у них во дворе, в группе «Инцидент Новосибирск».

— Вчера в 17:00 увидела ужасающую картину. Эта кошка появилась у нас в подъезде около недели назад, соседи ее подкармливали. Дня 3 назад она пропала, а вчера вот это, — показывает на фото в паблике женщина. — Школьники видели, как выбросили из окна, но не видели с какого этажа.

Сибирячка утверждает, что это не первый такой случай у них, якобы в мае прошлого года была подобная ситуация, но кошка выжила.

Животное прибилось в подьзд, ее подкармливали соседи, а потом она исчезла.

— Не укладывается в голове, что эти люди живут среди нас, мы с ними здороваемся, но не догадываемся об их живодерских наклонностях, — рассказала обеспокоенная женщина.

Юрист Марина Пьянкова посоветовала жильцам обратиться в полицию.

— Подобные действия подпадают по статью уголовного кодекса «Жесткое обращение с животными». Там четко сказано о том, что нельзя допускать действия, которые влекут за собой боль и страдания, или что еще хуже гибель. Очевидно, это сделано из хулиганских побуждений, — рассказала КП-Новосибирск Марина Пьянкова.

ИСТОЧНИК KP.RU