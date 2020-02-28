Они не смогли убежать: мама с ребенком оказались в смертельной ловушке в горящем доме

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:21:58+03:00

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В пятницу, 28 февраля, в 4:52 в Искитиме загорелся двухэтажный кирпичный дом. Во время пожара мама с ребенком не могла убежать из квартиры, потому что она располагалась на втором этаже, а огонь поднимался снизу. Ее спасли огнеборцы. Они приставили к окну лестницу и помогли сибирячке спуститься. Помощь медиков им не потребовалась.

— По прибытии пожарных расчетов на первом этаже одного из подъездов горел мусор под лестничной клеткой. Личный состав пожарно-спасательного подразделения при помощи трехколенной лестницы эвакуировал женщину и ребенка двенадцати лет. Медицинская помощь им не потребовалась. Всего за десять минут пожарным удалось ликвидировать открытое горение, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Сейчас на месте ЧП работают дознаватели, которые устанавливают детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU