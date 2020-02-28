«От машины ничего не осталось»: пенсионерка погибла в страшном ДТП под Новосибирском

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:51:09+03:00

Машина, в которой она ехала, врезалась в грузовик на обочине

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В пятницу, 28 февраля, Искитимском районе произошло смертельное ДТП. Водитель «ВАЗ 2104» врезался в грузовик «МАЗ», который стоял на обочине в попутном направлении, после этого отечественное авто откинуло на КамАЗ. От удара от машины мало что осталось. Погибла 58-летняя женщина, пассажирка «ВАЗа», а 61-летний водитель и еще одна 38-летняя пассажирка госпитализированы.

— Все произошло в 4 часа 45 минут на трассе Р-256 «Чуйский тракт», со стороны р.п. Посевная, в направлении города Искитима, на 87км. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются, — рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Погибла пожилая пассажирка легковушки, водитель и еще одна пассажирка - в больнице. Фото: стоп-кадр

Водители, которые ехали мимо, сняли последствия страшного ДТП.

— От «четверки» ничего не осталось, — прокомментировал автомобилист.

Напомним, ночью с 27 на 28 февраля в Новосибирске на перекрестке столкнулись две машины, одна из них — такси, водитель которой неудачно развернулся. Оба водителя с множественными переломами и травмами в больнице. Пассажиров в такси, к счастью, не было.

ИСТОЧНИК KP.RU