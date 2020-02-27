Единственный в мире глухой программист из Новосибирска разработал переводчик жестового языка
Алексей Приходько, единственный в мире глухой программист из НГТУ, выиграл президентский грант в 10 миллионов рублей. Деньги он потратит на создание компьютерной программы, которая сможет распознавать жесты и переводить их в текст.
О разработке Алексея рассказал пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.
— Пока что он создал прототип программы, переводит жесты по буквам, на уровне азбуки для глухих. В дальнейшем будет ее дорабатывать, чтобы искусственный интеллект переводил жесты в целые предложения. Это нужно для того, чтобы глухие могли общаться без помощи переводчиков с людьми, которые могут слышать, но не знают русского жестового языка, — пояснил пресс-секретарь.
Пока создается компьютерная версия программы, но скоро будет и мобильная. Фото: пресс-служба НГТУ..
Переводчик создается для компьютера, но в планах у Алексея сделать и мобильную версию. Полностью завершить разработку компьютерной программы он должен к 2022 году.
Программа распознает жесты на камеру и может перевести их в текст.
ИСТОЧНИК KP.RU