Единственный в мире глухой программист из Новосибирска разработал переводчик жестового языка

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:41:24+03:00

Специальная программа поможет обычным людям понимать тех, у кого нет слуха

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Алексей Приходько, единственный в мире глухой программист из НГТУ, выиграл президентский грант в 10 миллионов рублей. Деньги он потратит на создание компьютерной программы, которая сможет распознавать жесты и переводить их в текст.

О разработке Алексея рассказал пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.

— Пока что он создал прототип программы, переводит жесты по буквам, на уровне азбуки для глухих. В дальнейшем будет ее дорабатывать, чтобы искусственный интеллект переводил жесты в целые предложения. Это нужно для того, чтобы глухие могли общаться без помощи переводчиков с людьми, которые могут слышать, но не знают русского жестового языка, — пояснил пресс-секретарь.

Пока создается компьютерная версия программы, но скоро будет и мобильная. Фото: пресс-служба НГТУ..

Переводчик создается для компьютера, но в планах у Алексея сделать и мобильную версию. Полностью завершить разработку компьютерной программы он должен к 2022 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/763187" frameborder="0"></iframe> Программа распознает жесты на камеру и может перевести их в текст.

ИСТОЧНИК KP.RU