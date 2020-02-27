Три лыжных перехода: юные спортсмены почтят память воинов-земляков

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:41:11+03:00

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С 28 февраля по 6 марта в детском оздоровительно-образовательном лагере «Зернышко» (деревня Юный Пионер Барабинского района) пройдет областная профильная смена «Сибирский рубеж». Ее организатором выступил Центр патриотического воспитания.

Смена посвящена героическому подвигу бойцов 29-й Новосибирской отдельной лыжной бригады и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 29-я отдельная лыжная бригада была сформирована в 1942 году в городе Барабинске Новосибирской области. Также в состав бригады вошли призывники Красноярского и Алтайского краев, Башкирии и Омской области. Знаменитый бой бригады произошел 10 марта 1943 года в районе населенного пункта Ивот. Ценой невосполнимых потерь сибиряки смогли выиграть время для того, чтобы остальные части конно-стрелковой группы организовали оборону.

С 28 февраля по 6 марта 2020 года 17 юношеских команд из 14 муниципальных районов и городских округов области совершат три лыжных перехода с возложением цветов к памятникам и обелискам воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В смене примут участие курсанты военно-патриотических клубов, объединений, юнармейских отрядов. Ребята освоят различные модули программы: воспитательный, обучающий, практико-ориентированный.

28 февраля на привокзальной площади города Барабинска, где установлен памятник 29-й Новосибирской отдельной лыжной бригаде, состоится торжественное открытие смены «Сибирский рубеж». Начало мероприятия в 12.30