«Молодежь не хочет делиться жилплощадью» - социолог объяснила, почему новосибирцы не хотят жениться

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:03:52+03:00

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Преподаватель кафедры социологии и массовых коммуникаций НГТУ Александра Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказала, почему нынешнее поколение не торопится официально регистрировать отношения.

- Для современного общества главными ценностями являются материальные. Сейчас, чтобы чувствовать себя комфортно, молодой человек не желает менять свой социальный статус с холостого на человека, находящегося в браке. Многие скажут, что они пробуют, что это первая попытка, «зачем оформлять брак, если можно попробовать» и так далее. Но, если мы вспомним 90-е и начало 2000-ых, пусть даже вступая в юные отношения, все равно было принято эти отношения регистрировать. И в 2007-2008 годах был перелом, когда молодежь перестала вступать в брачные отношения в юном возрасте, - рассказала КП-Новосибирск Александра Захарова.

По словам социолога, штамп в паспорте подразумевает безопасность для женщины, когда мужчина может обеспечить ее не только материальными составляющими совместной жизни.

- Может ли девушка, находясь в неофициальных отношениях быть уверена, что мужчина не уйдет? Некая официальная составляющая брачных отношений предполагает, что придется несколько раз задуматься. Современная молодежь - очень эгоцентрична, и она не желает делиться своим временем, жизненными ресурсами, возможно - жилплощадью. В итоге из-за этого они не готовы вступить в брачные отношения, - говорит социолог.

Почему молодёжь выбирает совместную жизнь без штампа в паспорте?.Multistreaming with https://restream.io/?ref=vzVo5

ИСТОЧНИК KP.RU