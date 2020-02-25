2020-02-25T12:54:43+03:00
Общество

«Провалился и не смог вылезти»: 10-летний мальчик застрял между сугробом и забором

Он гулял один возле футбольного стадиона: вызволили его спасатели
Надежда РЫЖКИНА
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Вытаскивать мальчика пришлось спасателямВытаскивать мальчика пришлось спасателям
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В Новосибирске 10-летний мальчик гулял один в Первомайском районе возле футбольного стадиона и решил взобраться на сугроб. Но неосторожно сделал шаг и провалился в снег — прямо между сугробом и забором, ограждающим стадион. Сам выбраться ребенок не смог: к нему на помощь прибыли спасатели.

—Приехавшие спасатели увидели мальчика, который провалился в сугроб рядом с прутьями забора. Спасатели за руки подняли ребенка из снега и аккуратно спустили его на землю. Мальчика доставили до дома и передали родителям. Ребенок не пострадал и в медицинской помощи не нуждался, — рассказали в службе спасателей МАСС.

Тем временем спасатели предупреждают: надо объяснить ребенку, что можно делать на улице, а чего нельзя и куда обращаться, когда попал в беду. Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49

Спасатели помогли ребенку. застрявшему между сугробом и забором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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