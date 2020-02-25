2020-02-25T10:47:59+03:00
Общество

«Ходила по дому в пяти носках и варежках»: сибирячка приручила агрессивного кота, которого хотели усыпить

Здоровое животное обрекли на смерть, потому что он кусал ребенка, который таскал его за хвост
Ульяна ДЖАНКОВА
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Погладить котика можно было только одев варежки. Фото: sofiya_kushПогладить котика можно было только одев варежки. Фото: sofiya_kush
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Жительница Новосибирска по имени София сняла ролик про то, как она приручила агрессивного кота. Видео вызвало массу откликов среди пользователей соцсети.

КП-Новосибирск София рассказала, почему животное не мяукало, а рычало и никого к себе не пускало. На подвиг девушку сподвигла история котика. Прежние хозяева принесли годовалого котика, чтобы усыпить. Животное было абсолютно здоровое.

Оказалось, что кот не давал прохода ребенку, якобы кусал и царапал малыша. Ветеринары не стали усыплять животное. Объявление о том, что парень с характером ищет себе новую семью, появилось в группе «Осиротевший».

— Не знаю, какое отношение было к коту, но у него сломан хвост. Неудивительно, что он мог проявлять агрессию. А еще это британец, в принципе парень с характером, — рассказала КП-Новосибирск София. — Меня поразила эта история, и я, не раздумывая, откликнулась и взяла себе его. Все равно присматривала котика для дома. Отношения сначала не ладились. Было очень тяжело. Сутки у него была конкретная агрессия. Он не давал пройти в комнату. Но надевала пять носков, варежки и шла в бой. А еще купила ему специальный диффузор с успокаивающим средством. Я ему даже кличку прежнюю хотела оставить, чтобы он меньше стрессовал, но хозяева не сообщили ее. Поэтому он теперь Марс.

Сейчас уже сложно поверить, что британец Марс был словно еж, на видео кот ластится к хозяйке и громко мурлычет, проявляя всю свою любовь и благодарность за терпение.

Сибирячка приручила агрессивного кота, которого хотели усыпить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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