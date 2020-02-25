2020-02-25T09:20:52+03:00
Общество

«Отношение «хоть бита» раздражает»: новосибирская чиновница поддержала закон о домашнем насилии

Она уверена, что его необходимо принять как можно быстрее
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова поддерживает закон о домашнем насилии.Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова поддерживает закон о домашнем насилии.
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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова высказалась в поддержку закона о домашнем насилии. В интервью КП-Новосибирск она заявила, что он необходим стране.

— Меня это беспокоит, потому что отношение к женщинам «хоть бита» в русской традиции подается с усмешкой. Меня это раздражает. И лично мое мнение к этому крайне негативное. Я считаю, что этот закон нужно принимать в России, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Напомним, в 2019 году Советом Федерации был разработан Федеральный закон «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». Согласно 25 статьи закона «Судебное защитное предписание» нарушителю могут запретить вступать в контакт с подвергшимся бытовому насилию, в том числе по телефону и с использованием интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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