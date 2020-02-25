2020-02-25T08:08:26+03:00
Общество

Новая мода на «гламурное кесарево»: мамочки сами достают ребенка из живота

Известный в Новосибирске акушер рассказал, что мамы просят его провести необычные роды
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске роженицы просят, чтобы их малыш появился на свет по-модному.В Новосибирске роженицы просят, чтобы их малыш появился на свет по-модному.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Новый тренд среди рожениц докатился и до Новосибирска. Будущие мамы просят акушеров организовать им гламурные роды. Об этом в своем аккаунте в Инстаграме рассказал известный в Новосибирске акушер-гинеколог Дмитрий Хоптян.

— Живу, работаю, никому зла не желаю, а тут звонят из колл-центра и спрашивают, даем ли мы роженицам, у кого показания к кесаревому сечению, возможность доставать из себя младенца своими руками. Оказывается, это называется «гламурное кесарево». А если бы я ел? — пишет врач. — Стараюсь, конечно, следить за новыми веяниями в акушерстве, но описанный процесс пока за гранью моего понимания. Да простят меня поклонники данной процедуры, если они уже есть, но мне кажется, что это процедура не хирургическая, а мазохистская. То есть в компетенции работы психотерапевта, а не акушера-гинеколога. Вот аппендицит что-то никто не хочет сам из себя тащить.

Врач признался, что недоумевает, зачем это понадобилось роженицам и, главное, как это это организовать. Также Дмитрий Хоптян предупреждает, что подобная процедура может навредить младенцу.

Подписчики гинеколога бурно обсудили новое веяние в родах. Одна из женщин изучила ролики в Интернете и сказала, что все только звучит страшно, а на самом деле, врачи младенца достают из живота сами, мать лишь только его подтягивает к себе.

— Моя фантазия нарисовала мне изначально другую картину, а оказывается не все так страшно, но возникают некоторые вопросы. Просто не вижу в этих гламурных родах ничего гламурного и, вообще, зачем все это, ведь врач и так сразу даст ребенка маме, чтобы она прижала его к груди.

Многие подписчики заявили, что, по их мнению, гламурные роды и гламурное кесарево — влияние соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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