2020-02-25T07:23:28+03:00
Общество

«Вы — звери!»: жильцов высотки возмутили рабочие, справившую нужду в подъезде

Негодующие люди призвали хозяина квартиры, в которой делают ремонт, найти унитаз для рабочих
Надежда РЫЖКИНА
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Сибиряк возмущен тем, что рабочие ходят в подъезд, как в туалет. Фото: «Подслушано Первомайка»Сибиряк возмущен тем, что рабочие ходят в подъезд, как в туалет. Фото: «Подслушано Первомайка»
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Жилец дома №41 на улице Заречная пожаловался на то, что рабочие, которые делают ремонт в одной из квартир, справляют нужду прямо между лестниц в подъезде. Он написал объявление с просьбой к хозяину квартиры найти унитаз свои ремонтникам.

Фото с объявлением появилось в группе «Подслушано Первомайка».

— Уважаемые собственники квартир! У кого нет унитазов, определите своим рабочим отхожие места для этих целей. 17 февраля нагадили на лестничном марше между 11 и 12 этажами. Уважайте себя, своих соседей и труд уборщиц! Наш дом и нам тут жить, — возмущался сибиряк.

Юрист Инесса Рябинина посоветовала решить проблему так:

— Можно связаться с руководством управляющей компании либо же объединиться и решать этот вопрос всем подъездом. Если выяснить, кто справляет нужду в подъезде, то могут написать требование прекратить нарушать санитарные нормы. Можно также составить административный протокол и пригласить на административную комиссию, привлечь к ответственности. Тогда виновному придется выплачивать штраф за хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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