2020-02-25T05:51:09+03:00
Общество

«Сейчас всеку тебе»: сибирячка набросилась на водителя «скорой» из-за парковки

Медики отказались пропустить ее и мужа на стоянку
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Автомобилист и водитель «скорой» не поделили дорогу. Фото: стоп-кадрАвтомобилист и водитель «скорой» не поделили дорогу. Фото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе Новосибирске во дворе дома № 27/3 произошел конфликт между семейной парой и водителем «скорой». Медики приехали на вызов к пациенту, которого должны были госпитализировать. Видео ссоры опубликовано в паблике «АСТ-54». Судя по кадрам, конфликт произошла из-за того, что водитель «скорой» не пропустил семейную пару на иномарке встать на парковку. В отместку мужчина заблокировал выезд «скорой», вышел вместе с женой из машины и начал выяснять отношения с водителем.

— Причиной стало то, что мужчина предложил водителю скорой отъехать, чтоб он поставил свой седан на то место, которое занимал спецавтомобиль, на что ему ответили: врачи ждут пациента и, перепарковавшись, носилки будет невозможно достать. Тогда, он сказал: «Мне безразлично, я специально так встал». В дело вмешалась и девушка, которая кидалась на сидевшего за рулем скорой мужчину, а также другие жильцы, которым седан мешал проехать по двору, — сообщает подписчик «АСТ-54».

По мнению юриста Инессы Рябининой, в этом конфликте виноваты оба водителя.

— Конечно, если ситуация касалась бы жизнь и здоровья пациента, которого надо было срочно госпитализировать, тогда было бы не до выяснения, кто прав, а кто виноват, надо было вызвать полицию, чтобы машина «скорой медицинской помощи» могла незамедлительно отправиться в больницу, — рассказала КП-Новосибирск юрист.

Также Инесса Рябинина отметила, что ответственность лежит и на управляющей компании или ТСЖ. Их прямая обязанность — обеспечить беспрепятственное попадание «скорой» во двор и ее парковка таким образом, чтобы удобно было транспортировать пациента и при этом не мешать другим жильцам.

В Новосибирске автомобилист поссорился с водителем "скорой".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»
«Сейчас всеку тебе»: сибирячка набросилась на водителя «скорой» из-за парковки
Ничего не видно: смотрим красивые фото утреннего тумана в Новосибирске
«От нее несло спиртным»: под Новосибирском на машине перевернулась девушка
Не смог унести: новосибирец украл на рынке 17 пар брюк
«Аж мурашки по коже»: полуголый мужчина на улице Новосибирска взбудоражил соцсети
«У нее запретная любовь»: стало известно, как пропавшая школьница из Казахстана оказалась в России
Стало известно, почему на новосибирский завод вновь нагрянули следователи
«Хочу сделать подарок дедушке»: мошенники выманивают деньги, прикрываясь девочкой-сиротой
«Скрывалась девять месяцев»: павлодарскую школьницу нашли с мужчиной в Новосибирске
Поиски пропавшей сибирячки в красном шарфе закончились трагедией
Неприемлемая охота за гражданами России: в Испании задержали уроженку Новосибирской области
Попали на видео: полуголые девушка с парнем устроили пьяный спарринг в центре Новосибирска
«Покорми и не трогай»: новосибирцы начали встречать на улице собак с бирками в ушах
«Украшение для апартаментов»: новосибирцам предлагают кота с разными глазами
«Не было страховки»: новосибирец заплатил за сбитого ночью лося
«Лучше бы дороги чистил»: глава района на внедорожнике вытащил скорую из сугроба
«Как будто сто динозавров дунули»: в Новосибирске запахло, но не весной
«Издеваются и ржут»: кошки, которые не любят порядок, рассмешили интернет
Задержали в чужой обуви: постоялец хостела обул ботинки соседа и попал под уголовное дело
Про них забыли внуки: новосибирским бабушкам собирают подгузники
Цирковой медведь перепугал жителей сибирской деревни
Перекусил дулом: в Новосибирском зоопарке льву скормили танк
«Он пищал в пакете с водой»: маленького котенка хозяин выбросил в мусорку