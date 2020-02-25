«Сейчас всеку тебе»: сибирячка набросилась на водителя «скорой» из-за парковки

25 Февр. 2020 2020-02-25T05:51:09+03:00

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В Октябрьском районе Новосибирске во дворе дома № 27/3 произошел конфликт между семейной парой и водителем «скорой». Медики приехали на вызов к пациенту, которого должны были госпитализировать. Видео ссоры опубликовано в паблике «АСТ-54». Судя по кадрам, конфликт произошла из-за того, что водитель «скорой» не пропустил семейную пару на иномарке встать на парковку. В отместку мужчина заблокировал выезд «скорой», вышел вместе с женой из машины и начал выяснять отношения с водителем.

— Причиной стало то, что мужчина предложил водителю скорой отъехать, чтоб он поставил свой седан на то место, которое занимал спецавтомобиль, на что ему ответили: врачи ждут пациента и, перепарковавшись, носилки будет невозможно достать. Тогда, он сказал: «Мне безразлично, я специально так встал». В дело вмешалась и девушка, которая кидалась на сидевшего за рулем скорой мужчину, а также другие жильцы, которым седан мешал проехать по двору, — сообщает подписчик «АСТ-54».

По мнению юриста Инессы Рябининой, в этом конфликте виноваты оба водителя.

— Конечно, если ситуация касалась бы жизнь и здоровья пациента, которого надо было срочно госпитализировать, тогда было бы не до выяснения, кто прав, а кто виноват, надо было вызвать полицию, чтобы машина «скорой медицинской помощи» могла незамедлительно отправиться в больницу, — рассказала КП-Новосибирск юрист.

Также Инесса Рябинина отметила, что ответственность лежит и на управляющей компании или ТСЖ. Их прямая обязанность — обеспечить беспрепятственное попадание «скорой» во двор и ее парковка таким образом, чтобы удобно было транспортировать пациента и при этом не мешать другим жильцам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="396" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/762665" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске автомобилист поссорился с водителем "скорой".

ИСТОЧНИК KP.RU