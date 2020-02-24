Про них забыли внуки: новосибирским бабушкам собирают подгузники

24 Февр. 2020 2020-02-24T05:12:23+03:00

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Новосибирские волонтеры собирают посылку для пожилых людей, которые находятся в Новосибирском областном доме милосердия. Главное в чем нуждаются неходячие бабушки и дедушки, оставшиеся без внимания детей и внуков, подгузники.

— Мы принимаем подгузники любой марки, любого размера, подойдут даже вскрытые пачки, купленные поштучно, вдруг у кого-то дома осталась не законченная пачка. В основном есть потребность в подгузниках больших размеров, — рассказывает основатель благотворительного фонда «Евдокия» Екатерина Титова.

Также волонтеры ищут человека на машине, который мог бы помочь доставить посылку в Дом милосердия. Отнести подгузники можно в отдел 28 на площади Карла Маркса, 5. Прием идет ежедневно с 10 до 20 часов. Если добраться до площади Маркса, нет возможности, волонтеры организуют сбор посылок.

ИСТОЧНИК KP.RU