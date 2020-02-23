«20 минут колотило»: сибирские моржи за сутки проплыли 45,5 километра в ледяной воде

23 Февр. 2020 2020-02-23T15:05:11+03:00

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В Новосибирске впервые провели Круглосуточную эстафету заплыва в ледяной воде на озере Юго-Западного жилого массива, посвященную Дню защитника Отечества. В ней приняли участие 65 любителей холодового плавания из Новосибирска, Томска, Новокузнецка и Барнаула.

Моржи плавали и днем, и ночью. Если суммировать результаты всех участников, то получится 45 километров 574 метра. Температура воды при этом составляла 1 °С, а воздуха -5 °С.

Девушки не испугались холодного озера.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Самые большой заплыв был у Марка Москвина из Новосибирска — он проплыл 1 километр за 37 минут, не вылезая из воды. Галина Полухина из Новокузнецка тоже много проплыла — в несколько этапов провела в воде полтора часа.

— Отогревались участники сначала в реабилитационном чане с теплой водой, а потом в бане. После длительных заплывов в холодной воде сразу в баню нельзя — сосуды полопаются. Нужно постепенно, — пояснил организатор соревнований Алексей Моисеев.

Моржи пробыли в озере сутки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Он рассказал, что искупаться в проруби может любой желающий во вторник, среду, четверг с 14.00 до 21.00, а в выходные — с 12.00 до 21.00.

— Мы всю ночь плавали. Такой долгий заплыв в первый раз. Первый заход длился семь минут, второй — 12, а третий — 20, — рассказал Виталий Шатура из Томска. — Это всегда преодоление себя. А потом еще отходняк… Вы знаете, что 20 минут плаваешь — и 20 минут потом колотит? Сначала это сильная боль, а потом блаженство такое. Я вообще купаюсь каждый день вот уже второй год — в любое время года. А вообще моржую лет 15-16.

А вы бы так смогли?Фото: Алена МАРТЫНОВА

Среди участников был и парень из Индии - Висах : он пять лет работает в Томске. Начал плавать в проруби недавно, но уже может провести в ледяной воде около минуты.

— В первый раз было очень холодно и больно, — поделился Висах. — Сейчас хорошо — могу больше 30 секунд проплыть уже.

Совместное фото на память.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU