2020-02-23T14:17:38+03:00
Общество

«Зачем она сюда вообще приехала?»: маму из Новосибирска выгнали с «Последнего героя»

Девушке пришлось затушить свой факел во время голососвания
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Наталья не ожидала, что все проголосуют против нее. Фото: скриншот из видео.Наталья не ожидала, что все проголосуют против нее. Фото: скриншот из видео.
Изменить размер текста:

Сибирячка Наталья Филлипова покинула проект «Последний герой»: все участники команды проголосовали против нее. В самом начале выбора аутсайдера ведущая Яна Троянова спросила у одного из участников, кто по его мнению должен покинуть проект. Мужчина проголосовал за сибирячку.

— Мы приехали сюда выживать и бороться, — отметил участник проекта. — Она постоянно жалуется, что ей что-то не нравится. Если у нее болят суставы и таблетки нужно принимать, то зачем Наташа сюда приехала?

Во время голосования еще один из участников привел аргумент, почему Наталья должна покинуть проект.

— Пусть побудет с дочерью, а не с нами, — говорит мужчина.

Когда Наталья поняла, что это ее последние часы на шоу, то рассказала с какой целью пришла на «Последний герой».

— Я хотела обеспечить себе и дочери материальную подушку, чтобы нам было на что жить после ее совершеннолетия, — объяснила Наталья.

Ведущая посоветовала девушке завести «Инстаграм» и обратиться к людям.

Последний герой 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Жуков из «Руки вверх» признался, что его тоже зовут в политику: «Пойду, если будет совсем плохо»
«У нас пол в воде»: в квартире сибирячки рухнул потолок из-за снега на крыше
«Вот она - боевая женщина!»: сибирячка устроила пикантную фотосессию к 23 февраля
В минздраве прокомментировали ЧП с младенцем, которому врач повредил голову
«Надоело передвигаться пингвинчиком»: девушка прокатилась по Новосибирску на коньках
«20 минут колотило»: сибирские моржи за сутки проплыли 45,5 километра в ледяной воде
«Зачем она сюда вообще приехала?»: маму из Новосибирска выгнали с «Последнего героя»
Сибирячка отсудила у торгового центра четверть миллиона за отказ переехать в Москву
По улицам Новосибирска прошла военная техника: объясняем, почему
Подписчики шлют деньги блогеру, решившему отправить снег в Дубаи
«У него отказывали ноги»: потерявшийся мужчина чуть не замерз ночью в Новосибирске
«Он не мог поверить»: летчики-испытатели сделали сюрприз для ветерана Великой Отечественной войны
Новосибирские военные восстановили танк Т-34
«Я живу без света»: соседка занавешивает окна сибирячки постиранным бельем
«Четкие девчонки»: красотки в спортивных костюмах устроили танцы на парковке
«Мой папа - магнат»: подростки-мажоры ели из мусорки и надевали выброшенные на помойку вещи
«Нашли героин»: новосибирские спецназовцы поймали наркоторговцев
«Где мой корвалол?»: сибирячка в коротеньких шортах показала нескромный танец в Мадриде
«27 часов мучений, это ад»: врач повредил младенцу голову во время родов
После аварии скрылся: водитель иномарки сбил девушку на переходе