«Зачем она сюда вообще приехала?»: маму из Новосибирска выгнали с «Последнего героя»

23 Февр. 2020 2020-02-23T14:17:38+03:00

Наталья не ожидала, что все проголосуют против нее. Фото: скриншот из видео.

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Сибирячка Наталья Филлипова покинула проект «Последний герой»: все участники команды проголосовали против нее. В самом начале выбора аутсайдера ведущая Яна Троянова спросила у одного из участников, кто по его мнению должен покинуть проект. Мужчина проголосовал за сибирячку.

— Мы приехали сюда выживать и бороться, — отметил участник проекта. — Она постоянно жалуется, что ей что-то не нравится. Если у нее болят суставы и таблетки нужно принимать, то зачем Наташа сюда приехала?

Во время голосования еще один из участников привел аргумент, почему Наталья должна покинуть проект.

— Пусть побудет с дочерью, а не с нами, — говорит мужчина.

Когда Наталья поняла, что это ее последние часы на шоу, то рассказала с какой целью пришла на «Последний герой».

— Я хотела обеспечить себе и дочери материальную подушку, чтобы нам было на что жить после ее совершеннолетия, — объяснила Наталья.

Ведущая посоветовала девушке завести «Инстаграм» и обратиться к людям.

Последний герой 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU