2020-02-23T13:16:54+03:00
Общество

По улицам Новосибирска прошла военная техника: объясняем, почему

Как выяснили корреспонденты КП-Новосибирск, военные готовятся к праздничному салюту
Анна ПАШАГИНА
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Боевая техника готовится к салюту. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Боевая техника готовится к салюту. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
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23 февраля в Новосибирске по одной из главных улиц города прошла боевая техника: очевидцы выложили видео в социальные сети.

— Колонна военной техники проехала по улицам нашего города к площадке около пляжа «Наутилус». Сегодня оттуда запустят 800 фейерверков и совершат 30 залпов из 122-мм гаубиц Д-30, — сообщает подписчик группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, что техника спокойно передвигается вместе с машинами. Она никаким образом не затрудняет движение. Как пишут в социальных сетях, репетиция салюта происходили на полигоне «Юргинский», в Кемеровской области. Именно оттуда артиллеристы приехали в столицу Сибири.

23 февраля праздничный салют новосибирцы смогут увидеть в 21.00: продлится он 20 минут.

Военная техника проехала по Новосибирску .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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