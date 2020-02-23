«У него отказывали ноги»: потерявшийся мужчина чуть не замерз ночью в Новосибирске
Ночью 23 февраля в Октябрьском районе заблудился мужчина: он плутал в стороне улицы Виталия Потылицына, где находятся дачи и озеро. Когда он понял, что самостоятельно не выберется, обратиться к спасателям.
— Мужчина сам сообщил о том, что потерялся, в службу спасения. Он не мог понять, где находится, сильно замерз. У него отказывали ноги, он не мог идти: ему срочно требовалась помощь, — сообщили в группе «Спасатели МАСС (16+)» .
Спасатели обследовали территорию возле снт «Рассвет-Октябрьский». 44-летнего мужчину удалось быстро обнаружить.
— Мужчина был уложен на носилки, укутан одеялами, после чего спасатели провели его эвакуацию из оврага на другую сторону озера к улице Панфиловцев, — рассказали спасатели.
В той стороне потерявшегося сибиряка уже ждала скорая, и спасатели передали мужчину медикам.
ИСТОЧНИК KP.RU